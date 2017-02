Com senador e deputado, Cláudio Santana garante recurso junto ao INCRA

Foto: Divulgação Claudio Santana em Brasília assina convênio junto ao INCRA

Pela segunda semana consecutiva o prefeito de Araguatins, Cláudio Santana, está em Brasília a fim de buscar recursos para alavancar o crescimento e desenvolvimento de Araguatins. Na manhã desta terça-feira 07, o gestor juntamente com o senador Vicentinho Alves (PR) e o deputado federal Vicentinho Júnior (PR) participou de uma audiência com o presidente nacional do INCRA Leonardo Góis.



Após tomar conhecimento das necessidades do município, Leonardo Góis garantiu a liberação de R$ 2 milhões de reais, que segundo Cláudio serão investidos em estradas vicinais e construção de bueiras e pontes da zona rural. “A realidade da nossa zona rural eu conheço bem, sei das dificuldades vividas em nossos assentamentos que tanto precisam de apoio e incentivo, os recursos que consegui hoje ajudarão a tirar muitos do isolamento, garantindo o desenvolvimento tanto no campo como na cidade” disse Cláudio.



Além do senador Vicentinho e do deputado federal Vicentinho Júnior, Cláudio Santana terá até o final de semana uma agenda intensa de encontros importantes com a participação de outros parlamentares do Tocantins.