Universidades públicas do estado oferecem mais de 3,9 mil vagas no Sisu

Os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem consultar as vagas que serão oferecidas pelas universidades públicas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Ao todo, serão 3.989 vagas em três instituições do Tocantins.São 3.350 vagas para cursos de graduação na Universidade Federal do Tocantins (UFT), 495 no Instituto Federal do Tocantins (IFTO) e 144 na Universidade Estadual do Tocantins (Unitins). As inscrições no Sisu serão feitas entre 24 e 27 de janeiro. (Veja as vagas)No 1º semestre de 2017, Sisu vai oferecer 328.397 vagas de graduação em 131 universidades federais em todo o país.O resultado do Enem 2016 foi divulgado nesta quarta-feira (18) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Para acessar o sistema é necessário informar o CPF e a senha escolhida na hora da inscrição.