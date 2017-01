Meditar pode te deixar mais inteligente, e quem diz isso é a ciência

Parece até um anúncio de dieta milagrosa, ou um de um segredo para o sucesso, mas os cientistas encontraram mesmo benefícios na meditação.



Uma pesquisa feita pela Universidade da Carolina do Norte e publicada no periódico Consciência e Cognição, mostrou que pacientes que praticavam a técnica conhecida como "mindfulness", em que é preciso desenvolver um estado mental de atenção plena por meio da meditação, mostraram uma melhoria significativa em suas habilidades cognitivas críticas.



O detalhe é que eles só fizeram quatro dias de treinamento por apenas 20 minutos por dia.



Antes e após as sessões de meditação e leitura, os participantes foram submetidos a uma ampla bateria de testes comportamentais avaliando humor, memória, atenção visual, atenção e vigilância.



O grupo que praticava meditação se saiu melhor em todos os testes cognitivos. Nas tarefas em que os participantes tinham que processar informações sob restrições de tempo causando estresse, o grupo treinado também se saiu melhor.



Mas a meditação também melhora a inteligência a longo prazo. Outro estudo recente realizado pelo Instituto EEG, na Califórnia (EUA), apontou que a meditação regular pode melhorar o QI (Quociente de Inteligência). Segundo a pesquisa conduzida por Siegfried Othmer, pessoas que meditaram com frequência puderam aumentar em até 23 pontos o QI, e mantiveram essa mudança um ano depois ao final da experiência.



Não tenho tempo para meditar



Outro estudo, publicado em 2012 no Centro Nacional de Biotecnologia da Informação, sugeriu que praticar ioga ou meditar por 15 minutos no ambiente de trabalho pode melhorar aspectos físicos e psicológicos causados pelo estresse.



Já uma pesquisa publicada no New England Journal of Medicine sugere que meditar entre 12 a 15 minuto pode proporcionar benefícios à saúde. O que indica que não são necessárias horas parado, apenas tornar a meditação uma prática regular.