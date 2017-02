PROERD dá início às atividades pedagógicas para o ano 2017

Foto: Divulgação O 1º tenente PM Vágner Vila Nova da Silva com sua primeira turma de 2017

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) do 9º Batalhão da Polícia Militar (BPM) na cidade de Augustinópolis, sede da 2ª Companhia (Cia), deu início na manhã desta terça-feira, 14, às atividades pedagógicas conforme o calendário 2017.



Na coordenação do 1º tenente PM Vágner Vila Nova da Silva, o ponto inicial foi firmar convênio com a Prefeitura local. Para esse primeiro semestre, serão atendidas 5 escolas municipais. Totalizando cerca de 200 alunos que estão cursando o 5º ano do Ensino Fundamental.



De acordo com o tenente Vágner, o currículo de 5º ano, Caindo na Real é composto de 10 lições, realizadas uma vez por semana, ao longo de 3 meses. As aulas serão organizadas começando pelo básico sobre responsabilidades e tomada de decisão, para então construir cada uma das demais responsabilidades, de forma que as crianças desenvolvam suas próprias respostas às situações da vida real.



A primeira lição terá início com base a temática: “responsabilidades” e introduz o tema: “tomada de decisões”. Sendo que as lições subsequentes aplicam essas habilidades de forma gradativamente mais complexas, relacionadas ao uso de drogas e outras escolhas na vida dos jovens. Ao final do programa, as crianças recebem um certificado Proerd, assim como camisetas personificadas, como prêmios para as produções de texto que melhor se destacarem.



A visão do Proerd é fazer com que os jovens reflitam sobre as diversas situações capacitando-os a fazerem melhores escolhas, de forma não impulsiva, bem como comunicar-se melhor com as pessoas além de manterem se livre das drogas e obterem sucesso em todas as áreas da vida.