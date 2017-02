Comercial alemão viraliza ao abordar obesidade

A história de "Eatkarus" – um trocadilho com "comer" em inglês e o nome do mito grego de Ícaro, o homem que voou muito perto do Sol e que morreu após a cera das duas asas derreter – faz parte do mais novo vídeo comercial da rede de supermercados alemão Edeka. Nos últimos anos, campanhas publicitárias da rede acabam se tornando virais na internet. (Assista ao vídeo) Nesse novo vídeo, um menino gordo vive em uma cidade repleta de outras pessoas obesas que se empanturram com uma papa cinza em todas as refeições.Desejando voar como um pássaro, o menino começa a comer frutas vermelhas. Ele acaba perdendo peso e finalmente consegue consumar seu sonho: construir um par de asas e voar em direção ao horizonte.Quarenta e oito horas depois da sua publicação, "Eatkarus" se tornou viral, acumulando mais de oito milhões de visualizações em diferentes plataformas de redes sociais.Vários espectadores elogiaram a campanha, mas alguns também criticaram o vídeo, acusando-o de humilhar ou discriminar pessoas gordas. Uma organização de Berlim disse que o vídeo promove clichês à custa de pessoas obesas.Alguns usuários também afirmaram que propagandas podem promover hábitos alimentares saudáveis sem ridicularizar pessoas gordas. A berlinense AssociaçãoContra a Discriminação por Peso disse que não é preciso ser magro para voar. O grupo também mencionou que o grego Ícaro acabou caindo e morrendo. "Então precisamos também nos preocupar com Eatkarus?", perguntou a organização.A rede Edeka declarou que quer sensibilizar as pessoas sobre a nutrição saudável, e não discriminar pessoas acima do peso. Disse ainda que quer criticar as rotinas repletas de fast-food, mas admitiu que "algumas pessoas sofrem com a obesidade por causa de doenças, que não podem ser solucionadas com um simples mudança de dieta"."Coma como aquele que você quer ser" é o lema da campanha, que foi criada pela agência de publicidade Jung von Matt, baseada em Hamburgo. A música do vídeo é All I can do (Tudo que eu posso fazer) de Ben Kendrick.A rede de supermercados que tem como slogan "nós amamos comida" também disponibilizou em seu site outros recursos junto à propaganda – que segundo ela, "transmite figurativamente as vantagens de uma dieta balanceada" – como vídeos com receitas, dicas sobre dietas e uma calculadora de índice de massa corporal (IMC).