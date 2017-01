Aprovados no Concurso da Defesa Social do Tocantins protestam em Brasília

Aprovados no Concurso Público da Defesa Social do Tocantins realizam manifestação em Brasília. Os manifestantes exigem a nomeação e posse imediata dos selecionados no certame que já concluíram o Curso de Formação. O grupo de manifestantes se organizou em frente a Esplanada dos Ministérios com cartazes e faixas.Alisson Francisco Ramos, que participa do ato, afirma haver cerca de 250 manifestantes no local. “Queremos a efetivação de todos os aprovados. Estamos formados é só nomear”, comentou. Segundo ele, participam da manifestação aprovados no concurso residentes no Tocantins e Goiás.Conforme a vice-presidente da comissão dos candidatos do concurso, Lídia Mara, o ato foi organizado devido a presença da secretária de Cidadania e Justiça (Seciju), Gleydi Braga, e o governador Marcelo Miranda em Brasília para uma reunião com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. A reunião, que acontece hoje, tem o objetivo de discutir sobre assuntos relacionados ao sistema prisional.







Informações: Jornal do Tocantins