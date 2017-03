Conheça alguns dos melhores superalimentos

Os superalimentos, que podem ser frutas, legumes e grãos, são 100% naturais e recebem este nome por serem fontes gigantescas de antioxidantes e nutrientes essenciais que nosso corpo precisa para funcionar corretamente, e que ele não consegue produzir por si só. Além de nutrir nosso corpo e desintoxicá-lo, esses alimentos aumentam nossos níveis de energia, reforçando o funcionamento do sistema imunológico e proporcionando o bem estar geral.Por serem ricos em fotoquímicos, eles também ajudam a prevenir as doenças cardíacas, o câncer e a osteoporose. Certamente, as pessoas que os consomem todos os dias têm boa saúde, forma física e se sentem mais jovens.Conheça alguns superalimentos que não devem faltar na sua alimentação diária:junto com seus parentes como a cebola, cebolinha e alho porró, o alho aumenta significativamente a função imunológica, regula o colesterol e a pressão arterial, protegendo contra doenças do coração e problemas cerebrovasculares.este tipo de vegetal contém compostos chamados glucosinolatos, que reduzem o estresse oxidativo no organismo, responsável pelo envelhecimento celular. Esses vegetais são ricos em vitaminas A e C, bem como ácido fólico e magnésio. Além disso, eles também parecem ter propriedades anticancerígenas.a alga é um alimento comumente consumido na culinária japonesa. Essa família de vegetais possui um alto teor de antioxidantes, fibras, magnésio, potássio e ferro, além de componentes anti-inflamatórios que ajudam a aumentar as defesas do organismo e reduzir os tumores. Nos mercados, as algas podem ser encontradas frescas ou desidratadas, podendo ser adicionadas a pratos, saladas, etc.estes cogumelos são uma arma poderosa na luta contra o câncer e outras doenças, graças a sua capacidade de estimular o sistema imunológico.ele possui o ácido graxo essencial (AGE) Ômega 3, muito importante para o funcionamento correto do cérebro e das células, que também é imprescindível para os hormônios que regulam os sistemas inflamatórios do corpo.a gordura que este alimento contém é 100% saudável, podendo ser consumido sem medo, por qualquer pessoa, desde que em porções razoáveis. Além disso, ele possui um tipo de gordura monoinsaturada que ajuda a eliminar a gordura abdominal. Como se não bastasse, o abacate também é rico em fibras e proteínas.o mirtilo possui vitaminas A, B6, C e E, cálcio, magnésio, potássio e fósforo. Além disso tudo, o alimento é um dos mais poderosos antioxidantes que existem e possui propriedades anticancerígenas. Os mirtilos são um ótimo lanche para se consumir durante o dia.deliciosas e saudáveis, elas têm altos níveis de gorduras boas, além de vitaminas e minerais. Alguns estudos demonstram que pessoas que consomem amêndoas frequentemente, e em quantidades adequadas, perdem mais peso do que aqueles que não o fazem. Essa é uma boa opção de lanche, que você pode carregar facilmente em sua bolsa.o chá verde tem pouca cafeína e um alto teor de catequinas. É um dos melhores alimentos contra tumores. Estudos indicam que tomar chá verde diariamente por um período de seis meses, pode reduzir o risco de todos os tipos de câncer. Além disso, seus antioxidantes ajudam a queimar uma porcentagem da gordura que você ingere, então também é uma força na luta contra o excesso de peso.saudável e muito energética, este alimento fornece proteínas de alto valor biológico e é rico em fibras, facilitando a digestão. A ingestão de carboidratos complexos representa uma grande fonte de energia. A quinoa é muito versátil, podendo ser preparada com legumes refogados ou adicionada à salada.o chocolate amargo tem uma grande concentração de antioxidantes. Ele suaviza e melhora a aparência da pele, ajudando a neutralizar os efeitos do envelhecimento. Ele também é útil contra a fadiga e problemas de sono.a lentilha representa uma grande fonte de proteínas e fibras, que ajudam a saciar o apetite por um período de três a quatro horas. Ela tem a capacidade de estimular o metabolismo, ajudando a queimar a gordura acumulada em nosso corpo.esta raiz é rica em vitaminas, minerais e a aminoácidos, o que faz dela um poderoso anti-inflamatório. Sua ingestão também facilita a expectoração. Além disso, o gengibre também tem propriedades que aceleram o metabolismo e melhoram a digestão.Estes são apenas alguns dos superalimentos que nós recomendamos que você inclua em sua dieta, embora existam outros tantos. Nenhum alimento por si só é uma fonte da juventude eterna, mas esses, com certeza, beneficiam nosso corpo verdadeiramente, por estarem cheios de nutrientes essenciais. Lembre-se de que nós somos o que comemos, então vale a pena ser cuidadoso ao selecionar o que você coloca em sua mesa.Não se esqueça… toda mudança começa em você!