Segundo ex-prefeito de Axixá, "gestão atual quer dar um golpe no concurso público"

Em resposta ao prefeito de Axixá, Damião Castro (PMDB), que disse em entrevista ao portalque a antiga gestão do município pretendia contratar mais de 500 funcionários temporários, o ex-prefeito, Auri-Wulange Ribeiro Jorge, afirmou que a atual administração da cidade pretende dar um golpe no concurso público que foi realizado.Segundo o ex-prefeito, a afirmação de que ele pretendia contratar um grande número de funcionários sem concurso não é verdadeira. “Nós realizamos o concurso em 2016, com o intuito de ocupar as vagas no município, pois esta era a maneira mais correta. O Castro não está levando em conta que existe um concurso no município em plena validade e pretende ocupar as vagas de trabalho com indicações próprias”, explicou.Ainda segundo o ex-prefeito, enquanto os aprovados esperam pela convocação, assistem outras pessoas assumindo suas vagas sem terem sido aprovados para isso. “Muitas pessoas que tiveram capacidade de passar no concurso hoje estão sendo substituídas por outras, que em alguns casos até chegaram a prestar o concurso, mas não foram classificadas”, declarou Auri-Wulange.Após mensagens terem sido disseminadas em redes sociais, criticando a conduta do prefeito de Axixá, Damião Castro, alegando que a prefeitura estaria contratando temporariamente um grande número de pessoas, sendo que o município possui um concurso ainda em validade o qual proveria vagas efetivas , o gestor procurou o portalpara se pronunciar a respeito. Na ocasião, Damião Castro, declarou que as contratações estariam sendo feitas de forma correta e que havia, inclusive, reduzido drasticamente o número de contratos em relação ao que pretendia o ex-prefeito da cidade.