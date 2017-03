Lula teria crédito de R$ 23 milhões junto à Odebrecht, diz revista

Foto: internet Em delação, Marcelo Odebrecht como outros dirigentes da empreiteira confirmaram que Lula seria o misterioso personagem por trás do codinome “Amigo”.

Ex-presidente seria o personagem por trás do codinome "amigo"



Reportagem da revista Veja deste fim de semana relata que um dos segredos mais bem guardados da delação premiada dos executivos da Odebrecht estaria prestes a ser revelado. Segundo a revista, os depoimentos, que deverão ser tornados públicos nos próximos dias, mostrarão que o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva seria o “dono” de uma parte da milionária conta corrente que o PT mantinha junto à empreiteira.



Segundo a revista, nos depoimentos prestados à Procuradoria-Geral da República como parte do acordo que resultou na chamada “delação do fim do mundo”, não só Marcelo Odebrecht como outros dirigentes da empreiteira confirmaram que Lula seria o misterioso personagem por trás do codinome “Amigo”, que em julho de 2012 tinha um crédito de 23 milhões de reais registrado no Departamento de Operações Estruturadas, como era chamada o setor de propinas da companhia.



