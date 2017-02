Segundo Seagro, Tocantins baterá recorde na safra de grãos deste ano

Na contramão da queda de produção da safra 2015/2016 devido a estiagem que afligiu todo o Tocantins no início do ano passado, a Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro) divulgou hoje, 09, que a Safra 2016/2017 de grãos no Estado se recupera e deve bater recorde de produção. A expectativa é apresentada no 5º levantamento de estimativa de produção de grãos no Tocantins, divulgado peça Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).



O levantamento aponta um total de 1,3 milhões de hectares de área plantada no Estado, um aumento de 6,6% em relação à safra passada. Espera-se, também, um aumento de mais de 50,8% na produção, podendo chegar a mais de 4,4 milhões de toneladas, ultrapassando o recorde registrado na Safra 2014/2015, de 4,2 milhões de toneladas.



Só de soja, grão mais cultivado aqui, deverão ser 2,7 milhões de tonelada em uma área de 953 mil hectares. Segundo a Conab, o crescimento é de mais de 64%. O milho, que foi pouco plantado ou deixou de ser cultivado devido estiagem do ano passado, está com expectativa de ser plantado em 174 mil hectares, colhendo assim mais de 833 mil toneladas, crescimento de 54,3% em relação ao ano passado.



Fonte: Jornal do Tocantins