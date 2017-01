Quem vai homologar as delações da Odebrecht? Quem será o novo relator da Lava Jato?

* Luiz Flávio Gomes



Para se falar em homologação das delações da Odebrecht é evidente que se supõe que elas estejam aptas para isso. Teori tinha determinado à sua equipe que preparasse tudo para a homologação que viria no começo de fevereiro.



Vamos supor que elas estejam prontas para a homologação. Nesse caso, as possibilidades (da homologação e da definição da relatoria da Lava Jato) são as seguintes:



(1) Aguardar a nomeação do novo ministro do STF pelo presidente Michel Temer (art. 38 do RISTF). É a sugestão de Gilmar Mendes, que é o porta-voz do establishment (dos interesses dos poderosos) que comanda o país. Seu posicionamento é totalmente favorável à preservação dos privilégios da cleptocracia.



É a hipótese mais favorável ao governo e aos barões ladrões do crime organizado das elites poderosas dirigentes da nação. A nomeação de ministros é uma atividade eminentemente política. Não tem prazo certo para isso.



A sugestão privilegia Michel Temer que irá indicar para o STF alguém que pode ser o “seu” juiz (se ele for submetido a julgamento) ou o juiz do “seu” grupo de malfeitores e quadrilheiros da República (esta expressão é de Celso de Mello).



Privilegia também os senadores que vão sabatinar o indicado (muitos deles em breve serão réus no STF).



As 77 delações dos executivos da Odebrecht significaram cerca de 800 depoimentos, que estão em 1.048 páginas e são 256 os fatos ilícitos noticiados (ver G1).



A Lava Jato evidentemente não pode parar (nem sofrer atrasos desarrazoados). Neste momento, é a maior investigação do mundo, e a sociedade não vai tolerar nenhum tipo de procrastinação pró-impunidade dos donos cleptocratas do poder.



(2) Fazer um sorteio eletrônico para fixar o novo relator, incluindo todo o plenário do STF. Sugestão da OAB. Hipótese equivocada porque o juízo natural da Lava Jato é apenas a 2ª Turma (não os integrantes da 1ª).



(3) Fazer o sorteio só dentre os integrantes da Segunda Turma. A escolha do sorteio nesse caso é perigosa porque da 2ª Turma fazem parte ministros claramente político-partidários, como são Gilmar Mendes, Lewandowski e Toffoli.



Por sorteio a Lava Jato pode cair nas mãos de quem não tem a mínima isenção para conduzi-la (Gilmar Mendes, por exemplo). Há risco de acontecer um “golpe branco” na Lava Jato (trata-se do famoso “estancamento da sangria” de que falava o senador Jucá Caju).



Ninguém quer ver o circo pegar fogo eternamente. Tampouco esse fogo pode ser apagado sem que os principais bandidos corruptos das oligarquias dirigentes paguem pelos seus crimes.



(4) Remover, a pedido, um ministro da Primeira para a Segunda Turma, que assumiria a relatoria da Lava Jato (e homologaria as delações). O problema aqui é o atraso que isso representaria porque, diferentemente dos ministros da 2ª Turma, o juiz vindo da 1ª vai ter que estudar todo o processo (partindo do zero).



De qualquer modo, mesmo que a relatoria fique com alguém da 2ª Turma (essa é a decisão mais acertada), mesmo assim, é muito conveniente essa remoção (para que não haja empate nas decisões da 2ª Turma e para que o nomeado por Temer não entre nesta Turma com a placa de “suspeito” na testa).



Foi isso que justificou a ida de Toffoli para a 2ª Turma em 2015 (quando Dilma demorava para indicar novo ministro para o STF).



(5) Cármen Lúcia, reconhecendo a excepcionalidade e urgência da Lava Jato, redistribui o caso a um dos ministros da 2ª Turma (art. 68 do RISTF). O melhor nome, nesse caso, seria o de Celso de Mello (porque ele era o revisor de Teori e porque não foi nomeado pelos polarizados PT e PSDB).



Essa seria a melhor solução, sobretudo se houvesse consenso entre os integrantes da 2ª Turma (para não dar ensejo a decisões da presidenta “de cima para baixo”).



O regimento interno do STF também exige interpretação. Em 2009, dois dias depois da morte do ministro Carlos Menezes Direito, o então presidente da corte, Gilmar Mendes, redistribuiu a colegas a relatoria dos processos urgentes.



A homologação das delações da Odebrecht é urgente porque as prescrições estão correndo e as provas vão desaparecendo. Depois da homologação virão as investigações pela PF (que está demorando mais de 2 anos em cada inquérito).



Hoje já são 364 pessoas e empresas investigadas a pedido do STF. Com as delações da Odebrecht o número vai para mais de 500. Ou a Justiça anda mais rápido ou muitos crimes vão prescrever.



A Lava Jato é excepcional e urgente (Gilmar disse que não é urgente – ver O Globo). Enquanto a corrupção sistêmica das elites não for passada a limpo, não teremos um ambiente sadio para negócios e investimentos, sobretudo estrangeiros. Mais: os próprios atores públicos e do mercado precisam aprender a fazer negócios sem corrupção.



A instabilidade política da Lava Jato afeta as decisões assim como a estabilidade econômica. A instabilidade tem que cessar o mais pronto possível (fazendo-se antes a faxina geral necessária no velho sistema político-partidário-empresarial-corrupto).



O circo não pode ficar pegando fogo eternamente. Tampouco as oligarquias bandidas podem ficar impunes. Daí a necessidade de a Lava Jato andar o mais rápido possível.



Centenas de políticos e empresários precisam ser eliminados do ambiente político e empresarial e irem para a cadeia em regime fechado (se condenados a mais de 8 anos). Esse saneamento é imprescindível para a democracia e para o mercado.



Numa República todos os bandidos e gângsters (quadrilheiros da República, diria Celso de Mello) devem ser responsabilizados pelos seus crimes.



(6) Outra hipótese é Cármen Lúcia redistribuir a Lava Jato para todos os ministros da 2ª Turma (uma parte para cada um). O risco aqui é a falta de uniformização de critérios e a velocidade que cada um vai imprimir ao seu trabalho.



(7) Cármen Lúcia reconhece a excepcionalidade e urgência da Lava Jato (há muitas prescrições em andamento) e ela mesma homologa as delações da Odebrecht durante o recesso (art. 68 do RISTF); o relator da Lava Jato seria escolhido no princípio de fevereiro.



A opinião pública não vai tolerar a ideia de que o combate à corrupção seja adiado. Quer a continuidade da Lava Jato.



Mais: várias outras delações em andamento (OAS, recall da Andrade Gutierrez e da Camargo Corrêa etc.) podem ser prejudicadas com o atraso da homologação das delações da Odebrecht.



Até mesmo o julgamento do TSE da chapa Dilma-Temer (2014) pode sofrer atraso injustificado (porque as delações da Odebrecht serão relevantes para esse julgamento).



A força-tarefa também gostaria de usar tais delações nos processos contra Lula.



A cidadania brasileira não vai tolerar todos esses atrasos.



(8) O sigilo das delações será levantado após a homologação? Tudo se encaminhava para esse sentido com Teori na relatoria. E agora?



* Luiz Flávio Gomes - Professor - Jurista e professor. Fundador da Rede de Ensino LFG. Diretor-presidente do Instituto Avante Brasil. Foi Promotor de Justiça (1980 a 1983), Juiz de Direito (1983 a 1998) e Advogado (1999 a 2001).