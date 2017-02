NASA sequencia DNA no espaço e já pode detectar vida alienígena

ela primeira vez na história, a NASA conseguiu fazer o sequenciamento de DNA no espaço. A astronauta e bióloga molecular Kate Rubins foi a responsável pelos testes no ambiente de microgravidade a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS). Para isso, ela usou uma ferramenta que pode ser vital para a saúde dos astronautas em missões futuras e até para identificar formas de vida alienígena.Trata-se do sequenciador portável MinION foi desenvolvido pela empresa britânica Oxford Nanopore Technologies. Apesar do nome, ele não é ajudante de vilões em animações de cinema, na verdade, o dispositivo permite que os pesquisadores identifiquem o DNA de organismos através de uma técnica conhecida como sequenciamento de nanoporo.Nesta técnica, os cientistas monitoram a mudança do fluxo de íons nos nanoporos que ficam dentro das membranas celulares.Do tamanho de uma barra de chocolate, o MinION é um dispositivo rápido e fácil de usar. Apesar dos pesquisadores já usarem esta técnica na Terra para monitorar Ébola e Zika, ninguém tinha certeza se a técnica funcionaria no espaço, uma vez que a microgravidade poderia afetar o comportamento das amostras. Mas funciona.“Fazer este tipo de sequenciamento no espaço torna possível para a tripulação da nave saber o que está em seu ambiente a qualquer momento”, comenta a microbióloga da NASA Sarah Castro-Wallace. “Isso nos permite tomar ações apropriadas, saber se precisamos eliminar isso ou tomar antibióticos pode ajudar?”A mesma tecnologia também poderia fazer com que os astronautas pudessem identificar qualquer tipo de vida extraterrestre que a tripulação possa cruzar no espaço. Além disso, como disse o cientista planetário da NASA Aaron Burton, é uma boa ferramenta para enviar a outros lugares do Sistema Solar. “Assim, se você quiser ir a Marte procurar vida por lá, pode levar um pequeno dispositivo e começar a fazer a busca.”E isso é muito útil. Afinal, como lembra o Science Alert, se tem uma coisa que os filmes de ficção científica nos ensinaram é que a última coisa que precisamos é trazer por engano para a Terra uma amostra de organismo alienígena não identificado. Isso nunca acaba bem.