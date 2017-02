'Não precisei transar com ninguém para fazer sucesso', diz Anitta

Foto: internet

Rio - A cantora Anitta participou do programa "De Cara", da FM O Dia, na noite desta quarta-feira. Durante o bate-papo, Anitta foi questionada por um ouvinte sobre o início de sua carreira e negou que tenha feito "teste do sofá" para chegar onde chegou.



"Trabalhei muito. Não precisei transar com ninguém para conseguir cantar e fazer sucesso", garantiu. "Qualquer mulher que faz sucesso as pessoas acham isso. Nada contra. Eu só especifiquei que eu não fiz isso, mas não tenho nada com que fez", completou a cantora.



Anitta também falou sobre seu suposto romance com o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. "Não gosto muito de falar quando o assunto envolve outra pessoa. Alguém perguntou a ele em uma entrevista se ele me conhecia, ele disse que não e foi saber", disse.