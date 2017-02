Ataídes Oliveira consegue R$ 1,4 milhão e mais 2 médicos para Araguatins

Senador Ataídes Oliveira, Ricardo Barro, ministros da Saúde e Cláudio Santa

O presidente do PSDB/TO, senador Ataídes Oliveira, conseguiu acertar com o ministro das Saúde, Ricardo Barros, a liberação de R$1,4 milhão de restos a pagar, para o município de Araguatins. O valor, entre outros fins, vai auxiliar no custeio de investimentos para conter o surto de febre amarela e malária que acometem a região. Também participaram do encontro no Ministério da Saúde, na manhã desta quinta-feira (2), o prefeito de Araguatins, Cláudio Santana e coordenador nacional do Programa Mais Médicos, Rogério Abdala.



De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesau), o município de Araguatins, registrou 11 casos confirmados de malária apenas em janeiro. “A promoção à saúde é essencial nesse período difícil que Araguatins está passando. A verba que conseguimos vai ajudar a detectar com rapidez os casos de malária na região e bloquear a progressão da doença”, destacou Ataídes.



Outra novidade boa para Araguatins é a chegada de dois novos médicos do Programa Mais Médicos que vão dar apoio ao município para a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com Rogério Abdala o programa vai gerar mais investimentos para construção, reforma e ampliação das unidades de saúde.



Atendendo a um pedido do prefeito Carlos Santana, o senador Ataídes também conseguiu a reprogramação de R$ 700 mil em emendas. A quantia, que seria perdida pelo município, agora poderá ser investida de acordo com a demanda da população. “Nosso esforço é buscar condições melhores de vida para os tocantinenses, alocando recursos para setores estratégicos”, afirmou o senador Ataídes.