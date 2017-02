Trecho da BR-153 é liberado após manutenção emergencial

O km 219 da BR-153, em Nova Olinda, foi liberado para o tráfego de veículos, na madrugada desta sexta-feira (24), após ações emergenciais de manutenção. No local havia risco de desabamento em função do grande volume de chuva nos últimos dias que causou infiltração e erosão debaixo da rodovia. Além disso, dois buracos surgiram no asfalto.



Conforme Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), não há mais risco de desabamento, mas ainda serão realizadas novas obras no local afetado.



Uma construtora foi chamada para recuperar o trecho. Durante a interdição agentes rodoviários ficaram no local orientando os motoristas. A previsão inicial era que a pista fosse liberada ainda na noite de quinta, mas houve um atraso na chagada das máquinas que fizeram a obra.



A interdição aconteceu na manhã desta quinta-feira (23), por volta das 10h20. Conforme dados repassados pelo DNIT e a construtora responsável pela recuperação à PRF, no local da interdição existem três galerias construídas para a passagem de água fluvial. Porém, ao lado existe um bueiro desativado, que levou a infiltração e erosão abaixo da pista.