PM prende quatro pessoas acusadas de receptação

Foto: Divulgação

Na tarde desta segunda-feira, 13, policiais militares da 3ª Companhia (Cia) em Bela Vista, município de São Miguel efetuou a prisão de quatro pessoas, 28, 16, 34 anos de idade e uma quarta pessoa que não teve a idade revelada, todas residentes em Bela Vista, acusadas de receptarem vários objetos furtados da casa de uma senhora de 31 anos de idade residente naquele povoado.



Os acusados foram localizados no centro de Bela Vista por volta das 15h10. Com eles a PM apreendeu mais de 69 itens, incluindo utensílios domésticos, vestimentas e brinquedos. Até um aparelho de DVD foi apreendido. A Polícia Militar chegou até aos acusados por meio de uma ligação. De acordo com a vítima os objetos foram furtados do interior de sua residência.