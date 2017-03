Aprenda truque para esconder conversa do WhatsApp e despiste bisbilhoteiros

Você não precisa estar cometendo nenhum ato ilegal ou imoral para querer esconder algumas conversas do WhatsApp. Saiba que dá para ocultar bate-papos que são apenas do seu interesse e não merecem ser lidos por mais ninguém.Não é difícil ter acesso a essas conversas --elas só ficaram arquivadas e podem ser facilmente encontradas na busca por xeretas profissionais... Mas o truque ajuda a despistar os bisbilhoteiros.Vale ressaltar que esconder (arquivar) uma troca de mensagens não impede que o outro lado continue a conversa.1. Entre no aplicativo e ache a conversa que você quer arquivar.2. Deixe o dedo sobre a conversa por alguns segundos. Surgirá no alto da tela um menu. Procure pelo ícone de "Arquivar conversa", um quadrado no topo esquerdo da tela com uma seta desenhada no meio. Clique nele. Pronto, conversa arquivada.3. Se você rolar até o final da página de conversas, verá que ali fica a área onde estão as "Conversas arquivadas". Clique ali para ter acesso a elas. Para desarquivar, repita o processo de colocar o dedo por alguns segundo na conversa. O ícone de desarquivar vai aparecer, no lugar onde ficava o de arquivar.4. Atenção: a conversa será automaticamente desarquivada se você receber uma mensagem do(s) interlocutor(es) presente(s) naquela conversa.1. Entre no aplicativo e ache a conversa que você quer arquivar.2. Em cima da conversa escolhida, arraste com o dedo, da direita para a esquerda. Vai aparecer "Arquivar", com um ícone de caixa. Clique nele. Pronto, conversa arquivada.3. Para resgatar as arquivadas, na página onde estão todas as suas conversas ativas, arraste o dedo na tela de cima para baixo. A área onde estão as "Conversas arquivadas" vai surgir. Clique nela e escolha a conversa. Repita o movimento de "puxar" a tela da direita para a esquerda e clique no ícone de desarquivar.4. Como no Android, a conversa será automaticamente desarquivada se você receber uma mensagem do(s) interlocutor(es) presente(s) naquela conversa.