Bonifácio é eleito para a presidência da comissão de finanças

O deputado José Bonifácio (PR) foi eleito para a presidência e o parlamentar Eduardo Bonagura (PPS) como vice da Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa Estadual. A instalação das 11 comissões permanentes da Assembleia e a escolha dos presidentes e vice-presidentes de três delas foram realizadas na manhã desta quinta-feira, 9.



Uma das mais importantes comissões da Casa, a de Constituição, Justiça e Redação (CCJ), será presidida pelos deputados Olyntho Neto (PSDB), e contará com Ricardo Ayres (PSB) como vice. A Comissão de Administração, Trabalho, Defesa do Consumidor, Transportes, Desenvolvimento Urbano e Serviço Público terá o deputado Eli Borges (PROS) como presidente, e o petista Zé Roberto como vice.



Também compõem a CCJ os deputados Valderez Castelo Branco (PP), Toinho Andrade (PSD) e Rocha Miranda (PMDB) como titulares, e Cleiton Cardoso (PSL), Amália Santana (PT), Luana Ribeiro (PDT), Valdemar Júnior (PMDB) e Eli Borges, como suplentes.



Completam a Comissão de Finanças, os deputados Paulo Mourão (PT), Elenil da Penha (PMDB) e Júnior Evangelista (PSC) como titulares, e Valderez Castelo Branco, Rocha Miranda, Toinho Andrade (PSD), Ricardo Ayres e Olyntho Neto, como suplentes.



Na Comissão de Administração também participam como titulares os deputados Luana Ribeiro, Valdemar Júnior, além de Cleiton Cardoso (PSL).



Demais Comissões



As demais oito comissões já têm seus deputados indicados pelos blocos partidários, mas aguarda-se que eles se reúnam para eleger presidente e vice-presidente, o que deve acontecer na próxima semana.