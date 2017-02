1º lugar em engenharia na USP é filho de pedreiro e doméstica

Um aluno de escola pública, que tem renda familiar mensal de R$ 1.300, foi o primeiro colocado no vestibular para engenharia da USP.



Filho de um pedreiro e de uma empregada doméstica, Renan Felipe Bergamaschi de Morais concorreu com mais de 1.100 candidatos e foi aprovado no curso de engenharia química da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.



Na semana passada ele soube que também passou na Unicamp.



“Eu sonhava em passar na Poli, mas não em primeiro lugar. Foi uma verdadeira surpresa. Quando eu vi que passei estava só eu e minha mãe em casa. Comecei a pular e gritar muito com ela, depois fomos comemorar em uma churrascaria”, disse Renan ao G1



Renan conta que sempre teve o apoio dos pais e se dedicou muito.



Além das aulas no período da manhã, ele se dedicava aos estudos em casa por aproximadamente quatro horas ao dia.



Olimpíadas



Desde 2010, quando Renan se destacou na Olimpíada de Matemática das escolas públicas (OBMEP), os pais Laércio Bento de Morais e Elisabete Bergamaschi de Morais não medem esforços para incentivar o estudo na vida do filho.



Eles guardam com carinho mais de 20 medalhas de concursos que o caçula da família conquistou durante a jornada escolar.



Renan concluiu o ensino médio em dezembro de 2016 e, um mês depois, soube que havia passado em engenharia química na Universidade Federal de São Carlos (Ufscar).



Em seguida, soube que seu nome estava na lista de aprovados em engenharia química da Escola Politécnica da USP.