Sebrae abre as portas para credenciar Consultores Experientes

O programa irá cadastrar aposentados com experiência no setor bancário para auxiliar empresas a conseguir créditoEstão abertas as inscrições para o Credenciamento de Aposentados do Sistema Bancário. O programa visa criar uma rede de consultores financeiros que sejam especializados em análise de crédito para pequenos negócios.Para participar, é necessário estar com 60 anos ou mais, estar aposentado pelo sistema bancário e ter experiência na área financeira.“A orientação para o crédito é decisiva para que os resultados sejam satisfatórios. As chances de dar certo a operação são muito maiores”, afirma Omar Hennemann, superintendente do Sebrae, que trabalhou por 17 anos no Banco do Brasil e sabe o quanto é fundamental essa orientação antes de buscar os recursos nos bancos.Após a inscrição, os candidatos passarão pelas seguintes etapas: Habilitação e qualificação técnica e Alinhamento e aprovação técnica.Essa iniciativa busca devolver ao mercado os profissionais que detém o conhecimento técnico e serão capacitados para atuar na área, dando o suporte necessário aos negócios que ainda não possuem maturidade administrativa e financeira.A contratação dos credenciados será sob demanda e a atuação dos profissionais selecionados no Tocantins será inicialmente nos municípios de Palmas e Araguaína.As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de fevereiro pelo site www.to.sebrae.com.br