Augustinópolis vence Sitio Novo e conquista a II Copa Verão

Na decisão da II Copa Verão, a seleção de Augustinópolis viu sua torcida encher o estádio municipal “O Bicão” e fez a festa com a vitória por 1 a 0 sobre a Seleção de Sitio Novo.



Quase no final de uma partida muito equilibrada, aos 40 minutos do segundo tempo o atacante Romário fez o gol da vitória. O jogador havia entrado depois do intervalo e acabou colocando seu nome na história do torneio. Romário não tinha marcado nenhum gol durante a competição, mas o atleta é predestinado, tem estrela e fez o gol que deu o primeiro titulo da Copa Verão para os augustinopolinos.



Nos primeiros 45 minutos da decisão, a seleção de Augustinópolis dominou o jogo. O atacante Bazim teve a chance de abrir o placar logo aos 10 minutos, mas chutou pra fora. O sistema defensivo de Sitio Novo, muito forte, tomava a posse de bola sempre que o adversário atacava. Já o ataque de Sitio Novo não conseguia chegar com chances claras de gol durante esse primeiro tempo.



Na metade do segundo tempo, porém, o time de Sitio Novo começou a dominar a partida. Em uma chance clara, Tiaguinho obrigou o goleiro Renato a se esticar e fazer uma grande defesa. Depois do lance, o treinador da seleção de Augustinópolis colocou em campo o atacante Romário, que puxou a marcação de seus adversários e se movimentou muito em campo. Romário entrou buscando oportunidades de gol, e quando uma surgiu, não contou historia e fez o único gol da partida, que também foi o gol do título.



Além do titulo da II Copa Verão, os augustinopolinos conquistaram o título de melhor goleiro da competição, com Renato, que se destacou ao longo do campeonato e foi muito importante para a conquista da taça. A artilharia da competição ficou com o atacante Lucas de Carrasco Bonito, que marcou 5 vezes durante a competição.



O treinador Raimundo Sousa, após a vitória, parabenizou o prefeito Julio Oliveira, pelo empenho e dedicação que tem demonstrado com relação ao esporte no município e o deputado Amélio Cayres, autor da emenda que patrocinou o campeonato com a premiação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o campeão e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o vice.



Seleção de Augustinópolis



Depois de ganhar sete vezes o Copão do Bico, Augustinópolis não conquistava um titulo regional desde 2005, ano em que ganhou pela ultima vez o Copão do Bico.





Torcida comemora junto com os jogadores depois da vitória.Entrega da premiação para o campeão.Entrega da premiação para o vice campeão.