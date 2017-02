Praia Norte, Sampaio e São Sebastião não recebem segunda e terceira parcelas do FPM de Fevereiro

Por causa de pendencias junto à receita federal, Praia Norte, Sampaio e São Sebastião ficaram sem a segunda e a terceira parcela do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) do mês de fevereiro. O benefício é um repasse realizado diretamente pelo Tesouro Nacional e é a maior fonte de recursos que os municípios possuem.



O primeiro repasse, que deveria ter ocorrido no dia 17, seria de de R$ 51.285,77, já o do dia 24 deveria ter sido de R$ 143.577,22, para cada município, totalizando R$ 584.588,97.



Os dados, divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), apontam que esses municípios estão com pendências junto à Receita Federal e precisam sanar as irregularidades para desbloquear os recursos do FPM.



Além das três cidades do Bico citadas acima, outros três municípios do Tocantins sofreram o bloqueio do repasse: Ipueiras, Rio da Conceição e Tocantínia.



FPM



O FPM é dividido conforme o coeficiente de cada prefeitura, definido pelo Tribunal de Contas da União (TCU). No Tocantins, 111 municípios têm o menor índice: 0,6, que significa um montante anual de R$ 5,3 milhões. Lembrando que o FPM é a principal fonte de receita para as prefeituras, em especial, as do Tocantins, que ainda contam com uma arrecadação tributária baixa.







Veja a projeção anual do FPM para os municípios do Bico do Papagaio