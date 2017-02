Primeira suspeita de morte por febre amarela é investigada no Tocantins

Uma morte registrada em Xambioá, norte do Tocantins, está sendo investigada por suspeita de febre amarela. O caso foi registrado no dia 14 de janeiro, mas as informações só foram divulgadas nesta quinta-feira (2) pela Secretaria de Saúde (Sesau).



Ao todo, quatro casos suspeitos estavam sendo investigados pela secretaria até esta quarta-feira (1°). Sendo que três foram descartados para febre amarela.

O caso que continua sob investigação é de um jovem de 22 anos que morava em Xambioá. Ele deu entrada no Hospital Regional de Araguaína (HRA) e morreu no dia.



"Não há motivo para alarde da população e que está garantida a oferta de vacinas contra a febre amarela em todo o Tocantins", disse a Sesau. A secretaria afirmou que vai enviar equipe técnica à região para auxiliar os serviços municipais e prosseguir investigação epidemiológica e entomológica.