Homem é preso pela PM depois fazer disparo com arma de fogo

Um homem de 46 anos, que não teve sua identidade revelada, foi preso pela Polícia Militar na tarde de segunda-feira, 13, na cidade de Araguatins, acusado de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo em via pública. Na casa do suspeito os policiais apreenderam uma espingarda de fabricação caseira tipo “por fora”.



A PM foi acionada por volta das 17h30 para atender a uma ocorrência em um bar na Vila Madalena. De acordo com testemunhas o acusado teve um desentendimento com um companheiro de bar e foi até sua residência, pegou a espingarda artesanal e efetuou um disparo em via pública.



Com o apoio da equipe de Força Tática os policiais realizaram diligências e conseguiram localizar o acusado em sua residência. No momento da abordagem a arma não foi localizada, o suspeito informou aos militares que ela estava escondida em um palheiro nos fundos da casa. O envolvido e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia na cidade de Augustinópolis, para os procedimentos legais cabíveis. (



Fonte: Ascom PMTO