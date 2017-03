Matadouro de Augustinópolis pode ser fechado caso não cumpra determinações da Secretária de Agricultura do município

A situação do Matadouro Municipal de Augustinópolis é de calamidade pública. Esta é a conclusão que se chega ao visitar o local. Total inadequação estrutural e ausência de equipamentos e utensílios apropriados; inexistência de qualquer tipo de fiscalização criteriosa quanto à sanidade dos animais abatidos, gerando elevado risco de contaminação por inúmeras doenças, como as temidas zoonoses, perigo que paira sobre toda a população de Augustinópolis que consome a carne oriunda do matadouro, uma concessão do município para a empresa Matadouro Boi Bom.

“O matadouro deveria ser um local onde o abate dos animais viesse a ser realizado de forma higiênica, de modo a garantir a saúde da população, entretanto o que temos verificado nas fiscalizações é que o mesmo, além de não cumprir este papel, pode, ao contrário, ser um foco de transmissão de doenças, algumas das quais muito graves, colocando em risco a população de Augustinópolis e região”, destacou o secretário para o portal Voz do Bico.



O secretário lembra que a administração do matadouro já foi notificado pelo Ministério Público Estadual (MPE) e que outras vezes o município tentou, via dialogo, uma solução para as inconformidades físicas e sanitárias verificadas no local.

IRREGULARIDADES



Mesas e corrimão de ferro enferrujadas (devem ser de inox), bandejas e facas velhas e sujas, cerâmicas e pias quebradas, ralos abertos, portas e portões quebrados e enferrujados, iluminação precárias falta de telas nas janelas, área de insensibilização sem a devida conservação, rolo de esfola de couro em estado precário, trilhos sujos e enferrujados, mesas de serrar carcaças enferrujadas e quebrada, plataforma para trabalhadores enferrujadas e quebradas, telhado danificado, área de sangria enferrujada e quebrada.

Diante desta situação de estrutura física, higiênico-sanitária de funcionamento completamente precária, o munícipio pode interditar o Matadouro caso as medidas solicitadas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento não seja cumpridas no prazo de noventa dias. Na manhã deste dia 30, Elias Madeira, Secretário Municipal de Agricultura, junto com o médico veterinário Carlo Victor Santos, esteve pessoalmente mais uma vez no local para oficializar a entrega do “Plano de Adequação” onde lista as irregularidades que devem ser sanadas ao proprietário Moab Marques Ribeiro, não o encontrando no local e a pessoa identificada como administrador se negou a receber a notificação.O curral foi apontado em estado precário, sem pinturas, cordão sanitário, bebedouro sem funcionar, área de banho inadequado para uso, área de escoamento de detritos sem funcionar.O entorno do matadouro não tem calçamento e sem limpeza adequada motivando a aglomeração de urubus, cachorros e outros animais.O Caminhão baú, que deveria possuir uma câmera refrigerada encontra-se sendo consumido pela ferrugem e outros desgastes. Foi também verificado a falta de uniforme adequado para o manuseio das carcaças animais.Veja mais fotosPlataforma de trabalho necessintando reparos e que deveria ser de inox, ao invés de ferroO box de atordoamento também na foge da situação precária dos demais utensílosBalde de plástico com resto de sangueFacas, bandejas e pias fora encontradas sem a higíene necessária para manuseio de produtos para alimento humanoAssim como esta pia, vários outros utensílios foram encontrados em situação parecidaÁrea de vômito, que deviria se encontrar em em situação melhorO caminhão baú, que deveria ter uma câmera fria, está sendo consumido pela ferrugemInterior do caimnhão foge completamente dos padrões de higiene exigido pelas normas sanitáriaResto de carne em uma janela do amoxarifado e todas deveriam ter telas. Neste local tem uma ninhada de cachorros"Barreiro Sanitário", local onde deveria ter água limpa e abundate para desinfectar botas antes de adentrar no ambiente interno domatadouro, assim como um lavador de botas com água corrente e pia com torneira acionada a pedal