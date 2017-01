Quer saber antes quem enviou mensagem? WhatsApp permite personalizar toques

Se você é daquelas pessoas ansiosas por uma simples mensagem de alguém amado no WhatsApp ou então quer ficar bem longe do celular quando o chefe manda algo, há um jeito de tornar esta interação ainda mais simples.



O aplicativo permite que você personalize o toque do celular para diferentes conversas, o que fará você descobrir apenas com o ouvido quem te procura.



A funcionalidade é bem simples e disponibilizada pelo próprio WhatsApp, sem a necessidade de baixar um outro app. O recurso pode ser usado tanto em celulares que rodam o sistema operacional Android como pelo iPhone. Veja abaixo:



Em Android



1 – Em uma conversa, selecione os três pontinhos no canto superior direito







2 – Na nova janela, selecione a opção "notificações personalizadas"









3 – Clique em personalizar e mude as configurações da conversa com o seu gosto. É possível mudar toque, vibração e até evitar notificações de alguém indesejado









4 – Na janela "som da notificação", você pode escolher um toque









No iPhone



1 – Clique no nome do contato dentro de uma conversa







2 – Na nova janela, selecione "notificações"









3 – Clique em "som de mensagem"











4 – Selecione o novo toque para o seu contato