Saiba qual bebida alcoólica escolher se você está tentando perder peso

Foto: Divulgação

Se você já fez dieta alguma vez, provavelmente pediu uma vodca com refrigerante zero ou água tônica, em festas ou bares. Para mulheres que tentam perder peso, esta mistura sem açúcar parece ser a melhor aposta, mas este nem sempre é o caso.



A nutricionista Karen Ansel disse ao INSIDER que o ideal é evitar completamente os drinques e coquetéis.



Em vez disso, ela sugere pedir uma cerveja. Sim, uma nutricionista está recomendando a bebida que pensávamos que arruinaria completamente nossos esforços em nos manter saudáveis.



Sabemos que isso parece loucura, mas seu raciocínio realmente faz sentido.



“Os drinques são como as ‘carnes misteriosas’ das bebidas alcoólicas. Você não sabe exatamente do que são feitos, e eles podem estar escondendo muitas calorias,” Ansel acrescentou. Uma cerveja light tem, em média, cerca de 100 calorias por porção, mas um drinque pode ter muito mais do que isso.



Ansel recomenda pedir uma cerveja light em uma garrafa ou lata. Com um recipiente padrão, você pode controlar as suas porções e evitar que um garçom fique enchendo seu copo. Assim, você sabe exatamente quanto álcool – e quantas calorias – está consumindo.



Outro bônus da cerveja: você pode bebê-la com moderação. Como elas tendem a nos deixar mais cheios do que um coquetel, é mais provável que você beba menos.