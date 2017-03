Prefeitura e IRV realizam terceira edição do Campeonato Municipal de Handebol de Augustinópolis

Começou no domingo (12), o Campeonato Municipal de Handebol de Augustinópolis. Com apoio da Prefeitura Municipal de e do Instituto Responsabilidade Viva (IRV), foi dado início ao Campeonato que já está na sua terceira edição.



O torneio, que tem como objetivo fomentar a prática de handebol no município, contou com a participação de cinco equipes. Na abertura, o Diretor de Esportes, José Paulo, fez entrega de bolas novas e firmou o compromisso da prefeitura para com o esporte na atual gestão.



Dois jogos foram realizados na primeira rodada, com destaque para o empate heróico do time juvenil do Colégio Manoel Vicente de Sousa (21x21) contra o time “Patrulha na net”. O jogador Yuri (Patrulha na net) e o Jogador Moisés (Bom Preço) foram eleitos destaques da primeira rodada.















Veja as fotos: