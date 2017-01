Intel lança computador do tamanho de um cartão

Cada vez mais os computadores expandem suas funções e diminuem seu tamanho. A CES, famosa feira de tecnologia americana, é conhecida por ser o palco de lançamentos que revolucionam o modo como a sociedade lida com tecnologia. Este ano, um desses lançamentos, foi o Computer Card criado pela Intel.O protótipo anunciado pela empresa promete ser tão pequeno que caberá no bolso e chegará com processadores equivalentes aos dos Macbooks.Novo computador da Intel: novidade promete acompanhar Wi-Fi, Bluetooth e espaço para armazenamento de dadosAlém disso, a novidade promete acompanhar Wi-Fi, Bluetooth e espaço para armazenamento de dados. O único problema é que pelo seu tamanho não há espaço para abrigar entradas HDMI e USB.Segundo a Intel existem projetos da HP, Dell, Lenovo e Sharp para que produtos destas marcas ofereçam slots compatíveis com o Computer Card. A ideia é que no futuro o dispositivo seja usado para fazer upgrades em notebooks e aparelhos semelhantes.