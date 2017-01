PM leva para Escola Santa Genoveva projeto Cidadão do Futuro: Resgatando o Civismo

Foto: Paulo Palmares Na quadra da escola, Alunos, professores e militares saúdam o Pavilhão Nacional

AUGUSTINÓPOLIS - Na manhã desta sexta-feira, 13, mais de 270 pessoas entre alunos e professores da escola estadual Santa Genoveva, no bairro Boa Vista, em Augustinópolis, foram agraciadas com a apresentação do projeto Cidadão do Futuro: Resgatando Civismo idealizado pelo comando da 2ª Companhia Operacional Destacada da PM, comandada pelo capitão-PM Rondinele Martins.



O projeto “Cidadão do Futuro: Resgatando o Civismo”, tem como meta, conforme o Capitão Rondinele, resgatar o civismo e o culto ao amor a pátria e a bandeira. Na escola, os militares apresentaram um cerimonial militar, prestando em seguida continência ao Pavilhão Nacional, enquanto tocava o Hino Nacional. Logo em seguida o capitão-PM Rondinele Martins falou para os alunos, destacando a papel da Policia Militar no que diz respeito a segurança da sociedade e no projeto, como colaboração da corporação para formação de cidadãos de bem.



Para o professor Antônio Lima, diretor da unidade escolar, o projeto idealizado aplicado pela PM une Força dos setores sociais na educação diminuindo punições no futuro. “É importante que estejamos todos unidos no sentido pelo bem comum dos jovens, mostrando para eles a importância do civismo e do amor que devemos dedicar à pátria”, disse ele, citando uma frase de Pitágoras, dita 500 anos antes de Cristo “Educai as crianças e não será preciso punir os homens”.