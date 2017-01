Reitora da UFT sofre dois AVCs durante viagem a Buenos Aires e está em coma induzido

Foto: Divulgação

A reitora da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Isabel Auler, de 65 anos, foi hospitalizada nesta quinta-feira, 26, em Buenos Aires, na Argentina, onde viajava, em férias, com o filho. Em entrevista ao T1 Notícias, na manhã desta sexta-feira, 27, o marido de Isabel, Cláudio Amaral Santos, que está em Palmas, informou que a reitora sofreu dois Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs) e passou por exames e procedimentos médicos. Isabel está internada na Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia (Fleni).



Ainda conforme o marido da reitora, Isabel está em coma induzido e passará por uma cirurgia ao meio dia. Seu estado de saúde é grave, porém estável. “Primeiro ela precisa passar pela cirurgia, em seguida os médicos vão aguardar a recuperação dela, para então liberá-la para que ela seja trazida ao Brasil”, informou Cláudio.



Um comunicado sobre o caso foi publicado na página oficial da UFT no Facebook ontem, relatando o ocorrido. “Familiares, colegas e amigos da reitora estão mobilizados com a situação. Assim que possível divulgaremos novas informações”, aponta a Universidade. Nas redes sociais da reitora vários amigos enviam mensagens de apoio, com desejos de melhoras a Isabel.



Reitora



Isabel Auler foi empossada reitora da UFT em julho do ano passado. Ela é doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e mestre em Literatura Brasileira pela Universidade de Brasília (UnB). Atua como docente do Mestrado em Educação, Mestrado Profissional em Letras e do curso de graduação em Pedagogia, todos pela UFT. Antes de se tornar reitora, Isabel foi pró-reitora de Graduação de 2007 a 2012; e vice-reitora de 2012 a 2016, pela UFT. É membro do Comitê Técnico-Científico pela UFT, foi professora da Unitins de 1991 a 2003, na qual foi diretora de Ensino entre 1999 e 2003.



Fonte: T1 Notícia