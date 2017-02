YouTube vai abandonar anúncio de 30 segundos obrigatórios em vídeos

O Google revelou na última sexta-feira (17) que vai retirar anúncios de 30 segundos do YouTubeque não podem ser pulados, mas somente a partir de 2018. Antes de comemorar, saiba que a estratégia da companhia não é acabar com as publicidade, mas usar os outros formatos de anúncios disponíveis na plataforma, que não podem ser pausados, como os de seis, 15 e 20 segundos — mais rápidos, que provavelmente serão vistos até o final.



O YouTube afirmou que o “objetivo é oferecer sempre a melhor experiência em anúncios para nossos usuários. Como parte desse compromisso, a partir de 2018, deixaremos de oferecer suporte aos anúncios de 30 segundos, que não podem ser pulados, para focar em formatos que funcionem bem tanto para usuários quanto para anunciantes.”