Pequeno asteroide quase colide com atmosfera da Terra

Astrônomos do observatório Catalina Sky Survey descobriram inesperadamente um pequeno asteroide, o 2017 BH30, que passou nesta segunda-feira muito perto da Terra. A distância entre o planeta e o corpo celeste foi apenas de 65 mil km, o que é seis vezes menos do que a distância entre a Terra e a Lua, equivalendo sensivelmente à altitude em que voam certos satélites.



A informação sobre o incidente foi divulgada pelo Centro de Pequenos Planetas da União Astronômica Internacional. Os pesquisadores estimam que o tamanho do asteroide possa ser entre 3 e 10 metros em diâmetro.



"O asteroide aproximou-se da Terra às 08h00 do horário de Moscou [03h00 de Brasília] e provavelmente os astrônomos amadores podem ter tirado fotos dele — a sua magnitude (brilho) foi cerca de 14.



Este corpo celeste é visivelmente menor do que meteorito de Chelyabinsk e provavelmente ficaria completamente queimado na atmosfera" caso tivesse caído na Terra, contou Phil Plait, astrônomo famoso e popularizador do espaço.



Os cientistas estimam que o corpo em questão é um dos asteroides que não apresenta ameaça à Terra, quer dizer, mesmo que colidisse com o nosso planeta, não causaria nenhum dano. Com informações da Sputinik News Brasil.