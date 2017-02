Artesanato tocantinense chega à Bélgica

Foto: Divulgação Eliene Bispo Cantuária, Artesã - Presidente da Associação de Artesãos de Dianópolis

Artesã mostra ao mundo a arte das mãos tocantinenses



Na cidade de Dianópolis, distante 350km de Palmas, está localizada a Associação Dianopolina de Artesões, fundada em 2001 e conta hoje com 10 associados. Reconhecida pelas suas belezas naturais e pelo turismo de aventura, Dianópolis também tem em suas veredas a riqueza única que é o capim dourado.



Dentre as artesãs, destaque para Eliene Bispo Cantuária, que iniciou timidamente o seu trabalho, embalado apenas pelo desejo de oferecer uma qualidade de vida melhor para a família, onde as artesãs se uniram, e escolheram como líder do grupo a colega Eliene. “Comecei na associação como presidente e não foi fácil. Eu tinha saído de uma depressão, não tínhamos parcerias, e poucos sabiam da existência de capim dourado em nossa região. As vendas eram poucas e muitos artesões saíram da associação por não acreditarem que o artesanato poderia melhorar a renda familiar”, lembra a artesã Eliene.



Na busca de apoio, a associação bateu nas portas do Sebrae e foi correspondida com a oferta de consultorias, oficinas, cursos, participação em missão técnica, oportunizando ainda a divulgação do artesanato da região, conquistando assim novos clientes.



Com o conhecimento adquirido e o suporte técnico do Sebrae o artesanato em Dianópolis ganhou o mundo, é, o mundo mesmo. A presidente da associação declara que “fazer as feiras fora do Estado é fundamental para o sucesso, pois já temos clientes fixos em São Paulo, Belo Horizonte Mato Grosso do Sul e agora já enviamos a segunda remessa de peças para a Bélgica, pois acreditem, para a Bélgica”.



Este destaque do artesanato de Dianópolis pode ser visto na satisfação de cada artesã em fazer parte da associação e perceber como o seu trabalho é rico em arte, associado a cultura regional.



Para o superintendente do Sebrae Tocantins, Omar Hennemann, “o artesanato do Tocantins evoluiu muito nos últimos anos, nos quesitos qualidade, design e inovação. A tendência é que a gestão dos grupos produtivos de artesanato também acompanham esse crescimento, uma vez que muitos já vivem exclusivamente da atividade”.