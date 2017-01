Cérebro continua crescendo em adultos

Até hoje, todo mundo acreditava que o crescimento das regiões cerebrais acontecia somente até a fase adulta – sofrendo pequenos ajustes de conexões entre neurônios depois disso. Até que cientistas estudaram a fundo uma área chamada “giro fusiforme” – responsável por reconhecer pessoas, distinguindo um rosto do outro – e descobriram que ele continua crescendo permanentemente.Na pesquisa, realizada na Universidade de Stanford (EUA), foram realizados exames de ressonância magnética em crianças e adultos e o resultado, divulgado na revista Science, surpreendeu os pesquisadores. O tal giro fusiforme é 12,6% maior em adultos do que em crianças.Em uma etapa do estudo, os participantes fizeram um teste: precisavam memorizar o rosto de uma pessoa entre um grupo de faces desconhecidas. Como esperado, aqueles que tinham mais tecido neural na área do giro fusiforme tiveram melhores pontuações.De acordo com os cientistas, o desenvolvimento não está relacionado ao nascimento de novos neurônios, mas ao crescimento dos que já existem. E esse aumento inesperado das células cerebrais reflete uma melhoria na capacidade de reconhecer pessoas, principalmente em um período da vida em que os grupos sociais se multiplicam e ficam mais complexos.Conclusão: como não paramos de conhecer pessoas ao longo da vida, precisamos armazenar os rostos novos em algum lugar. Segundo o estudo, graças às nossas relações sociais podemos ser a única espécie com giros fusiformes maleáveis.Que tal fazer novos amigos?