Agricultores jogam tomate fora: produção aumentou e preço desabou

Foto: internet

O clima ajudou. A produção de tomate, no Brasil, aumentou muito a oferta - e o preço desabou.



Mas, no campo, esse resultado não merece comemoração.



O agricultor José Odílio olha com tristeza o vai e vem do trator na lavoura. O que se vê é a destruição de uma plantação inteira de tomates.



“É muito difícil, você planta, tem uma esperança que vai ter lucro, aí vê que Deus abençoou, a planta produziu bem, e daí você joga fora. Isso é triste isso”, disse o produtor rural.



O clima ajudou e a safra de tomates no Paraná, o quarto maior produtor do país, cresceu 5% em relação à safra passada. Só que o mercado não deu conta de absorver tanta produção! E os preços pagos aos agricultores foram lá para baixo!



“O custo de você colher, transportar, e levar até os centros, as Ceasas, enfim, os centros de comercialização, acaba ficando muito caro, então é preferível já jogar fora, descartar mesmo que acaba sendo o prejuízo menor”, disse Fracisco Simioni, diretor do Departamento de Economia Rural.



No município de Reserva, a 220 quilômetros de Curitiba, a perda pode chegar a 300 toneladas. O tomate está apodrecendo no pé, virando adubo para a próxima safra ou alimento para o gado. Desta vez não teve nem para quem doar o excedente da produção, dizem os agricultores.



O reflexo disso tudo também está nos supermercados. Alguns fazem promoção para atrair os consumidores. Num supermercado, o tomate está sendo vendido a R$ 1,49 o quilo.



“Hora de aproveitar, hora de comer muito tomate”.



“Dá para levar até uns três quilos para fazer um molho”.



No acumulado dos últimos 12 meses, o preço caiu 27,82%, situação bem diferente de pouco tempo atrás, quando o tomate chegou a custar até cinco vezes mais! Em 2015 foi considerado um dos vilões da inflação, com alta de 47%.



“Nossa, já esteve um absurdo né? De passar longe do tomate. Agora vamos comer tomate, vamos comer salada, vamos aproveitar, isso aí, vamos levar tomate”, diz a consumidora.