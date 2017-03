Contas de água e esgoto ficarão mais caras no Tocantins a partir de abril

Com amparo no modelo tarifário adotado por lei em todo Estado do Tocantins, a Odebrecht Ambiental | Saneatins reajustará a tarifa dos serviços de tratamento e distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto. O aumento de 12,77% passa a vigorar para contas com vencimento em abril.



Segundo a empresa, o valor contempla a reposição inflacionária, de 6,29% (IPCA 2016), e a reposição de investimentos já realizados nos últimos anos e que não foram remunerados, com reflexo de 6,48%. O acréscimo nas tarifas básicas, para clientes que consomem até 10 mil litros de água por mês será de R$ 4,66 com a fatura pelo serviço de distribuição de água tratada saindo dos atuais R$ 36,44 para R$ 41,10.



São mais de 1,1 milhão de habitantes atendidos com água tratada e 360 mil habitantes com coleta e tratamento de esgoto nos 47 municípios atendidos pela empresa. De acordo com estudo do Instituto Trata Brasil, Palmas/TO foi a segunda capital que mais evoluiu nos últimos cinco anos na coleta e tratamento de esgoto, superando o índice de 80%, assim como Porto Nacional. O acesso ao serviço em Araguaína dobrou e hoje quase um terço da população atendida. Outro destaque da prestação do serviço no Tocantins: é um dos poucos estados brasileiros que não pratica o afastamento do esgoto – quando há coleta mas não há tratamento - e 100% dos dejetos coletados são tratados antes de serem devolvidos à natureza.



Tarifa Social



Em todo o Estado mais de 80 mil pessoas recebem o benefício da Tarifa Social, um desconto de 69% na fatura pelos serviços. Com isso, o consumidor paga, pelos mesmos 10 mil litros de água tratada, apenas R$ 12,74.



Para ser incluído na Tarifa Social o cliente deve ser cadastrado na categoria residencial, com moradia enquadrada no padrão baixo de construção (área construída de até 100m²) e possuir renda familiar mensal igual ou inferior a um salário mínimo e meio vigente. Aposentados, pensionistas ou portadores de doenças crônicas poderão apresentar renda familiar mensal de até dois salários mínimos e meio.



Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a Odebrecht Ambiental | Saneatins por meio do 0800 6440 195, do site

odebrechtambiental.com

, nas lojas de atendimento ou nas principais redes sociais.