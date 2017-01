Rombo nas contas de São Miguel ultrapassa quatro milhões de reais

O município de São Miguel do Tocantins iniciou o ano de 2017 com uma dívida na casa dos milhões. A inadimplência vai desde contas básicas como água e energia a débitos com o INSS e FGTS, que podem impossibilitar o município de receber recursos e de executar obras.



A prefeita de São Miguel, Elizângela Carvalho, se diz consternada com a situação em que encontrou a prefeitura do município. “Nossa equipe recebeu da antiga gestão, pilhas e mais pilhas de contas atrasadas, a frota de veículos como ônibus escolares, tratores e ambulâncias completamente sucateada”, lamenta a gestora.

Para se ter uma ideia do descaso com o dinheiro público, a gestão atual do município herdou contas dos prédios públicos (telefone, internet, água e energia) com atraso nos pagamentos de até cinco meses.



“O que fizeram foi uma irresponsabilidade muito grande, causando graves prejuízos para o povo de São Miguel”, afirma a prefeita, ressaltando que o município tem nove inadimplências junto ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC), órgão que regula as atividades financeiras dos municípios; são dívidas com órgãos como o INSS, FGTS, PIS/Pasep, que no total ultrapassam quatro milhões de reais.



“Mesmo neste ambiente de perplexidade, não deixamos de lado o otimismo, e as medidas já estão sendo tomadas, em setores estratégicos, para que a população não fique sem o atendimento básico que precisa”, explicou Elzângela Carvalho, afirmando que sua equipe de secretários e colaboradores já está tomando todas as medias necessárias para colocar toda a infraestrutura e administração em ordem.



Contas a pagar



Telefone: R$ 6.163,82 (seis mil cento e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos)



Água: R$ 108.099,00 (cento e oito mil e noventa e nove reais)



Energia: R$ 89.703.58 (oitenta e nove mil, 703 reais e cinquenta e oito centavos)



Inscrição em Dívida Ativa (FGTS): R$ 2.197.832,32 (dois milhões, 197 mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos)



Inscrição em Divida Ativa (FGTS): R$ 689.595.63 (seiscentos e oitenta e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos)



Inscrição em Divida Ativa (FGTS): R$ 64.625,01 (sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais e um centavo)



*INSS: Conforme os contadores da prefeitura, a dívida ainda não foi apurada em sua totalidade junto à Receita Federal, mas está acima de dois milhões de reais.







Veja algumas fotos:





Interior de ônbus escolar completamente danificado





Creche sofreu danos por falta de conclusão e manutenção