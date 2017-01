Sebrae inaugura novo espaço de atendimento em Araguatins

A Regional Bico do Papagaio do Sebrae passou a funcionar em um novo endereço na manhã desta quinta-feira, dia 26, possibilitando, com isto, oferecer um atendimento presencial a empreendedores, com orientação individual e coletiva para o fomento dos pequenos negócios locais. Conforme Admary Monteiro, gerente Regional do Sebrae no Bico do Papagaio, o novo prédio oferecerá um maior e mais moderno espaço de atendimento, numa localização privilegiada, facilitando o acesso dos clientes.“A Regional Sebrae Bico do Papagaio foi criada há menos de um ano, e nesse período o nosso atendimento e nossa aproximação aos 25 municípios só aumentaram. Hoje estamos formatando diversas parcerias para levar inovação e transformação aos empresários e potenciais empreendedores do Bico do Papagaio”, destacou a gerente em sua fala durante a inauguração, que contou também com a presença do superintendente estadual do Sebrae, Omar Hennemann.Para Omar Hennemann, superintendente do Sebrae Tocantins, a melhoria dos espaços para atendimento aos clientes deve ser uma constante, pois, segundo ele, contribui para facilitar a construção de parcerias com clientes e instituições públicas. “A presença de tantas lideranças do Bico do Papagaio na inauguração da nova sede mostra o respeito que todos têm pelo Sebrae. Fiquei muito satisfeito com o que vi e ouvi dos prefeitos”, enfatizou.O novo prédio está localizada na Rua Álvares de Azevedo, esquina com Rua Quintino Bocaiuva, no setor central da cidade. A equipe local informa a gerente está preparada para orientação empresarial, informação, cursos, palestras, consultorias, missões empresariais, eventos de apoio ao comércio, indústria e serviço, assim como ao produtor rural que deseja melhorar ou implantar a gestão de negócios em sua propriedade.Omar Hennemann e Admary Monteiro em frente a nova sede do Sebrae RegionalO novo prédio está localizada na Rua Álvares de Azevedo, esquina com Rua Quintino Bocaiuva, no setor central da cidade