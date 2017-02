Rapaz com Down quebra preconceitos e entra na faculdade

Um jovem de 19 anos deu um tapa no preconceito e provou que pessoas com síndrome de Down têm sim capacidade para estudar e vencer.



Gabriel Gomes, de 19 anos, conquistou uma vaga em uma universidade particular de Natal, no Rio Grande do Norte. Ele vai fazer Educação Física.



Veja a prova da capacidade dele: Gabriel não teve correção diferenciada no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, e concorreu de igual para igual com todos os outros candidatos.



“Ele apenas teve acompanhamento durante a aplicação da prova”, disse a mãe do jovem, Márcia Gomes ao G1.



Inspiração



A escolha pelo curso foi do próprio Gabriel.



“Meu professor me inspirou. Eu já fiz futebol, futsal, judô, karatê, capoeira e natação”, conta, entusiasmado.



O sonho do rapaz é ser técnico de futebol. Ele é apaixonado pelos times do ABC e do Grêmio.



Para mostrar que é um estudante como qualquer outro, Gabriel quer participar do trote.



“Eu passei e quero raspar [os cabelos] sim”, comemora.



Dedicação



Para passar na faculdade Gabriel estudou muito.



Ele ia para a escola de manhã, fazia aulas complementares a tarde, e esportes no tempo livre.



Ah, como todo rapaz na sua idade, o estudante ainda tinha tempo para namorar.



Ele está há 8 anos com Mariana…



“Minha namorada ainda não sabe que passei, mas vou contar a ela”, concluiu.



Lindo, não?





(/www.sonoticiaboa.com.br)