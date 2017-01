Cientistas encontram fóssil de lontra com mais de 6 milhões de anos

Cientistas encontraram fosseis de uma lontra gigante que viveu em rios e lagos da China há cerca de 6,2 milhões de anos.



A lontra da espécie Siamogale melilutra pesava 50 kg, duas vezes o tamanho dos animais atuais, e media cerca de 2 metros, de acordo com a pesquisa publicada no periódico "Journal of Systematic Palaeontology". Isso é aproximadamente o tamanho de um lobo.



Os fósseis, encontrados na província chinesa de Yunnan, incluem peças completas do crânio e da mandíbula inferior, vários dentes e ossos dos membros.



Comia moluscos de água doce



A Siamogale melilutra pertence a uma antiga linhagem de lontras extintas que os pesquisadores só conheciam a existência por meio de dentes recuperados na Tailândia. Com a descoberta de crânio, mandíbula e outros fragmentos de osso, os cientistas encontraram novas informações sobre a história evolutiva e taxonomia da espécie.



De acordo com os cientistas, o animal tinha uma mandíbula forte, com dentes e bochechas grandes para comer grandes moluscos de água doce.



Os cientistas usaram um software especializado para reconstruir digitalmente o crânio a partir de mais de 200 fragmentos. A estimativa do peso do animal foi possível a partir da medida do comprimento da cabeça, aproximadamente 21 centímetros.



Pesquisadores acreditam que o animal vivia perto de lagos rasos ou pântanos, que têm clima quente e úmido. Diferentemente de grandes mamíferos da região, elas se espalharam. Os cientistas encontraram fósseis de uma espécie similar, de uma época próxima, em outro local a cerca de 1.400 quilômetros.