Descubra como a Terra será destruída  e se derreterá ao sol

Em um futuro distante, nosso sol irá se expandir para uma centena de vezes seu tamanho atual, causando a morte de tudo que há na superfície do nosso planeta. .



Isso não é uma possibilidade, mas uma certeza, de acordo com o pesquisador Daniel Brown, da Nottingham Trent University, que falou com o The Conversation.



Nosso sistema solar tem 4.6 bilhões de anos de idade – mas em 5 bilhões de anos, o sol se tornará uma gigante estrela vermelha, uma das fases finais antes de se tornar uma pequena anã branca.



Antes que isso aconteça, porém, o planeta Terra será destruído.



Brown escreve: “Quando o sol se tornar uma gigante estrela vermelha, ele será grande o suficiente para engolfar Vênus e Mercúrio.”



“A Terra não será atingida, mas sua superfície ficará quente demais para abrigar vida.”



“Como resultado, em cerca de 7.59 bilhões de ano, nosso planeta se tornará uma estrela moribunda, derretendo-se até não sobrar nada.”