Biólogos encontram micróbios adormecidos que podem ter 50 mil anos

Cientistas encontraram, dentro de cristais, micróbios adormecidos que podem ter 50 mil anos de idade. O estudos estão sendo feitos na Caverna dos Cristais, que fica no estado de Chihuahua, no México — um lugar tão bonito quanto quente.



“É uma supervida”, afirmou Penelope Boston, chefe do Instituto de Astrobiologia da NASA. Segundo ela, se o estudo estiver correto, esta é uma forma de vida completamente nova para a ciência.



Apesar de já ter sido estudado por nove anos e apresentado em uma conferência de ciência, o estudo ainda não foi publicado oficialmente, nem revisado por colegas. Boston afirma que mais testes genéticos são necessários.



As formas de vida encontradas incluem 40 tipos diferentes de micróbios e alguns vírus. E, de acordo com a cientista, são organismos tão estranhos que seus parentes mais próximos têm uma diferença genética de 10%. “Isso faz com que seus parentes mais próximos sejam muito distantes, assim como um ser humano é distante de um cogumelo”, disse Boston.



O estudo reforça ainda como a atividade biológica pode se desenvolver em lugares hostis, considerados até então impróprios para a vida como a conhecemos. “A descoberta afeta diretamente a forma como tentamos entender a história evolutiva da vida microscópica na Terra”, disse Boston. A ideia é que os organismos fiquem disponíveis também para outros pesquisadores. Segundo ela, muito trabalho ainda precisa ser feito para que constatações mais profundas sejam feitas.