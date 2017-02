Prefeito de São Sebastião cumpre agenda de compromissos em Brasília e Palmas

O prefeito de São Sebastião, Professor Adriano (PT), passou os últimos dias em uma verdadeira peregrinação pelos gabinetes dos parlamentares do Tocantins em busca de recursos federais no Orçamento da União para o município. O prefeito também esteve em Palmas fazendo reivindicações para a cidade. Conforme o gestor, tudo com o objetivo de garantir melhorias e o desenvolvimento da cidade de São Sebastião.

Adriano chegou em Brasília na noite da segunda-feira (13), onde foi recebido pela deputada federal Dulce Miranda (PMDB). Nos dias seguintes, teve audiência com a deputada peemedebista e os deputados Lázaro Botelho e Gaguim; e também com a senadora Kátia Abreu. Para esta quinta-feira (16) tem agenda com o senador Vicentinho Alves e visitará outros órgãos em busca de recurso para o município.

Na capital do país o prefeito também esteve com o presidente do INCRA, Leonardo Góes Silva, de quem cobrou empenho para obter recursos para recuperação das estradas vicinais da zona rural do município. Com Hercy Filho, Chefe de Gabinete da Secretária de Políticas para o Turismo, na sede do Ministério do Turismo, buscou resolver pendência relativa a prestação de contas da Festa do Peixe deixada pela gestão passada.



EM PALMAS

Na semana passada, em Palmas, o prefeito também cumpriu uma longa jornada por gabinetes em busca de benefícios para São Sebastião. Com o secretário de Saúde do Estado, Marcos Esner Musafir, dia 09 de fevereiro, às 17h, reivindicou apoio à saúde municipal. Já com o Secretário de Segurança Pública e delegado geral da Polícia Civil, no dia 7, às 16h, foi assinado termo de parceria para reinstalar a delegacia de Polícia Civil em São Sebastião do Tocantins que está desativada há aproximadamente um ano.

Com Manoel Bueno, secretário da Articulação Política, a reunião aconteceu no Palácio Araguaia, onde foi cobrado empenho e o apoio do Governo do Estado para as reivindicações em prol do município. Outra reunião considerada muito importante pelo prefeito foi com o Dr. Renato Gomes, no dia 06, 17h, representando na ocasião o Presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins. Na pauta o pedido de cessão ou concessão de uso do prédio que abrigaria o fórum de São Sebastião, para futuras instalações da prefeitura de São Sebastião. Vale ressaltar que o prédio está desativado a mais de 5 anos.

