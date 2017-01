9º BPM realiza palestra sobre "Drogas e Violência no Ambiente Escolar" na escola Professora Aldinar Gonçalves em Araguatins

Foto: Divulgação

Na tarde desta quinta-feira (26), o subcomandante do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), capitão QOPM Frank Cinatra Sousa Melo, foi recepcionado pelo diretor da escola estadual Aldinar Gonçalves de Carvalho, professor Marcelo Bastos Santos Miranda para uma palestra sobre: “Drogas e Violência dentro do Ambiente Escolar”. O oficial esteve acompanhado do 3º sargento PM Francisco Fernando de Sousa.



Juntamente com a direção escolar, a palestra contou com todo o corpo discente, mais de 200 alunos. Capitão Frank enfatizou sobre a importância do Projeto "Cidadão do Futuro: Resgatando o civismo" idealizado pelo comandante do Batalhão, major PM Valdeonne Dias da Silva, no qual está sendo desenvolvido na região do Bico do Papagaio, bem como o empenho do major Valdeonne na realização deste e de outros projetos sociais.



Capitão Frank destacou que a violência no âmbito escolar, em muitas ocasiões, tem relação com as drogas, “pois estas substâncias é a porta de entrada para prática de muitos ilícitos”, disse ele. O oficial ainda acrescentou sobre a importância da atuação do professor e da escola no combate às drogas.



Frank disse ainda, que a Polícia Militar, por meio do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (PROERD), tem exercido um papel fundamental no combate a esse mal. “Essa problemática é um problema de saúde pública e deve ser combatido diariamente por todos os setores da sociedade”, afirmou.



Quanto às estatísticas, Frank mostrou o quantitativo de apreensões de drogas e de armas, que reflete diretamente nas reduções desse tipo de ilícitos através do excelente trabalho realizado pela Polícia Militar do Tocantins.