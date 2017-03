Rio de Janeiro é a 7ª cidade mais congestionada do mundo

Foi divulgada hoje (10/02) a sétima edição do relatório anual sobre o trânsito elaborado pela fabricante de sistemas de navegação para automóveis TomTom, o TomTom Trafic Index 2016. O estudo fornece informações detalhadas sobre as cidades com os maiores congestionamentos do mundo.Com base nos dados de 2016, a companhia avaliou a situação do tráfego em 390 cidades de 48 países em seis continentes. Além de determinar o nível de congestionamento, o relatório chegou à conclusão de que o trânsito aumentou, em nível global, cerca de 13% desde 2008. Entretanto, há diferenças surpreendentes entre os continentes.Enquanto os congestionamentos na América do Norte aumentaram em 17%, na Europa ele índice ficou em apenas 2%. Isso pode ter ocorrido devido ao crescimento econômico na América do Norte e à depressão no Velho Mundo. Os dados europeus também podem ser fortemente influenciados pelos países do sul, como Itália (-7%) e Espanha (-13%), onde ocorreram reduções marcantes nos congestionamentos nos últimos oito anos.Cidades brasileiras mais congestionadasAlém do estudo global, o relatório da TomTom também analisou as cidades brasileiras. Embora a capital paulista seja conhecida por seus congestionamentos de proporções gigantescas, ela aparece na 5a posição do ranking nacional.O primeiro colocado é o Rio de Janeiro, com 47% – essa porcentagem representa o nível diário geral de congestionamento, ou seja, o tempo adicional que o motorista levará no trânsito em comparação com uma situação sem tráfego intenso. Na sequência, estão três capitais nordestinas: Salvador (40%), Recife (37%) e Fortaleza (35%).Em São Paulo, os motoristas passam, em média, 30% mais tempo parado no trânsito – índice que aumenta para 53% nos horários de pico. São cerca de 30 minutos por dia de tempo extra em engarrafamentos, o que totaliza 108 horas no trânsito por ano. A boa notícia é que a cidade registrou um aumento de apenas 1% no tempo gasto em relação à medição de 2015.As próximas cidades brasileiras no ranking são Belo Horizonte (27%), Porto Alegre (25%) e Brasília (20%).Veja a baixo fotos das 3 cidades do mundo com os maiores congestionamentos e as porcentagens extras de tempo que os motoristas gastam: