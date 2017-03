Educação decide em assembleia aderir a greve nacional a partir do dia 15

Foto: Sintet A assembleia decidiu, por unanimidade, pela paralisação durante três dias com a realização de atos públicos.



Trabalhadores da educação do Tocantins participaram no último sábado, 04, de uma assembleia realizada pelo Sindicado dos Trabalhadores em Educação do Estado do Tocantins (SINTET), com o objetivo de discutir sobre o ato público do dia 15 de março, onde pretende reunir toda a categoria da educação em âmbito nacional para protestar contra a reforma da previdência e pelo cumprimento do piso nacional do magistério. A assembleia foi realizada no auditório do SINTET e reuniu a diretoria do sindicato. Estiveram presentes: o presidente do SINTET, José Roque, o presidente do SINTET Regional de Palmas, Joelson Pereira, o Secretário de Finanças, Fernando Pereira, o Secretário Geral, Carlos Furtado e o diretor, Antônio Chadud.



Na ocasião, trabalhadores assumiram a fala e fizeram questionamentos e explanaram sua opinião aos demais. Ao final, a assembleia decidiu, por unanimidade, pela paralisação durante três dias com a realização de atos públicos. Haviam sido feitas três propostas: paralisar durante um dia com realização de protesto, paralisar três dias com atos públicos ou paralisar por tempo indeterminado.



O encontro entre SINTET e categoria esclareceu as dúvidas em relação a vários outros assuntos, como: aprovação da LOA, reforma da previdência e reforma do ensino médio. A assembleia também marcou a data de uma nova assembleia para os servidores da rede municipal de educação, que será realizada no neste sábado, 11.



(SINTET)