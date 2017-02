Confira o que muda no Tocantins

Após os quatro meses em vigor, termina à 0h deste domingo (19) o horário de verão. O Tocantins não está entre os estados que tiveram os relógios adiantados em 1h no dia 16 de outubro de 2016, mas os moradores precisam ficar atentos a mudanças nos horários de atendimentos dos bancos e nos horários dos voos no aeroporto de Palmas.



Os bancos devem voltar ao funcionamento normal. Durante o horário de verão o atendimento começou uma hora mais cedo e também terminou com uma hora de antecedência. Agora, o horário para quem precisa de serviços dentro das agências passa a ser entre 10h e 16h. O mesmo de antes da alteração nos relógios.

Os voos dentro do Tocantins, entre Palmas e Araguaína, não sofrem alterações, mas os voos que seguem para outros estados, como São Paulo, Minas Gerais, Goiás e o Distrito Federal, podem ser afetados. A Infraero orienta cada passageiro a consultar as companhias aéreas, uma vez que a decisão de mudar ou não os horários, ficou a cargo delas.



Os Correios não mudaram o horário de funcionamento durante a vigência do horário de verão, por isso continuam funcionando entre 9h e 17h em todo o Tocantins.



Programação da TV



A programação local não será alterada, mas com o fim do horário de verão, o Jornal Nacional volta a começar após a novela das 19h, 'Rock story'. Após o fim do JN é que a novela das 21h, 'A lei do amor' será transmitida. Todos os telejornais nacionais, assim como a programação dos domingos, voltam a ser exibidos ao mesmo tempo em todo o país.



Horário de verão



O horário de verão começou a valer em 16 de outubro do ano passado. O objetivo da medida é permitir um aproveitamento maior da luz solar durante o verão, e reduzir o consumo de energia em um dos horários de pico de demanda, que ocorre por volta de 18h.

A previsão do Ministério de Minas e Energia era que o horário de verão 2016/2017 mantivesse a média de redução do consumo no horário de pico em 4,5% e diminuísse em 0,5% o consumo geral de energia. O balanço final da economia durante esses meses, no entanto, só será divulgado na próxima semana.

Apesar de parecer pouco, a energia que deixa de ser consumida nesse período é suficiente para atender a uma cidade como Brasília, que tem 2,8 milhões de habitantes.

No Brasil, o horário de verão foi instituído pela primeira vez no verão de 1931/1932, pelo então presidente Getúlio Vargas. Sua versão de estreia durou quase meio ano - de 3 de outubro de 1931 a 31 de março de 1932. No verão seguinte, a medida foi reeditada e durou o mesmo tempo da primeira versão.

Desde 1985, o horário de verão vigorou no país todos os anos, mas no passado houve anos em que a medida não foi adotada. A duração também varia, mas, em média, tem sido de 120 dias





Fonte: G1 Tocantins