Sebrae e Faet lançam a Escola de Líderes Rurais

O projeto pretende capacitar representantes dos sindicatos rurais de todo o EstadoO Sebrae Tocantins, em parceria com a Federação da Agricultura (FAET), lançou na manhã desta segunda-feira, 13, a Escola de Líderes Rurais. A missão da Escola é promover autoconhecimento, constante aprimoramento de habilidades e competências focado em obter liderança com alto desempenho.A escola está sendo formatada para atender num primeiro momento os presidentes dos sindicatos rurais e nas próximas etapas contemplará também os diretores e demais membros das entidades que agregam produtores rurais.O lançamento do evento, realizado no auditório do Sebrae, teve como protagonistas da aula inaugural, a senadora Kátia Abreu e o consultor de inovação, Cláudio Forner.Em sua palestra, Kátia Abreu destacou sua experiência frente à presidência do sindicato rural de Gurupi, onde iniciou sua trajetória de sucesso, passando pela Federação da Agricultura, presidência da CNA e ministra da Agricultura. “Estou feliz em saber que essa iniciativa vai acrescentar muito com as nossas lideranças do meio rural. Essas pessoas têm sobre seus ombros uma grande responsabilidade, a de representar as causas da agropecuária tocantinense que estão diretamente ligadas ao desenvolvimento regional”, destaca a senadora.O especialista em inovação Cláudio Forner foi enfático em afirmar que da mesma forma que as empresas envelhecem e precisam se modernizar, os sindicatos rurais não fogem à regra e, ou oferecem serviços aos associados ou irão ter dificuldades de sobrevivência no mundo competitivo que vivemos.Para o superintendente Omar Hennemann, “o Sebrae tem compromisso com a transformação do Tocantins e isso passa obrigatoriamente pelo fortalecimento da agropecuária, pela capacitação das pessoas que lideram o segmento”. Já para Paulo Carneiro, presidente da FAET, “é fundamental encontrar novos produtos para oferecer aos associados dos sindicatos, produtos que ajudem a melhorar a atividade rural”, pontua o presidente.Participaram ainda do evento, o diretor de Administração e Finanças do Sebrae, Jarbas Meurer, o Superintendente do Banco do Brasil, Marcos Antônio Kruger, entre outras lideranças rurais.Na ocasião, foi assinado um termo de cooperação técnica entre o Sebrae e o Senar, no valor de R$ 1 milhão de reais, recurso que será aplicado no programa Negócio Certo Rural, contemplando 100 turmas de alunos que executam atividades rurais nos mais diversos municípios do Tocantins. Outro convênio, no valor de R$ 2,857 milhões, por meio do qual o programa SEBRAETEC vai bancar consultorias tecnológicas em centenas de propriedades rurais.Senadora Kátia Abreu, Paulo Carneiro, Jarbas Meurer e Omar Hennemann exibe o contrato que possibilitará e areealização do curso