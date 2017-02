PM prende dois homens por assassinato em Sampaio

Aldeny Alves / Adriano Silva

A equipe de RP da Polícia Militar de Sampaio prendeu na noite dessa quarta-feira, 08, Adriano Silva Evangelista e Aldeny Alves pelo assassinato de um homem de aproximadamente 30 anos, até então, identificado apenas como Fernando, nas imediações do PA (Projeto de Assentamento) Cupins.



O crime ocorreu na ultima segunda-feira, 06, nas proximidades do córrego Iraque. A vítima, supostamente tinha uma dívida de R$ 2.500,00 com um dos executores (Adriano), o que teria motivado o ato. A Polícia Militar comunicou ao portal Voz Bico que o crime foi descoberto através de uma ligação anônima, informando sobre o assassinato e dando o nome do operador de escavadeira, Adriano Silva Evangelista, como autor.



Ao ser abordado pela polícia, Adriano confessou o crime e indicou o nome de Aldeny Alves, como comparsa do assassinato. Em depoimento, Adriano descreveu a forma cruel como a vítima foi morta. Ele teria convidado Fenando (vítima) para visitarem uma chácara. Quando chegaram ao local, Aldeny já os esperava. Então Aldeny segurou a vítima, enquanto Adriano desferiu golpes de facão nas regiões do pescoço e da cabeça de Fernando. Após o assassinato, os dois cúmplices ocultaram o cadáver em um matagal e o cobriram com folhas e galhos. Já a arma do crime foi arremessada no córrego. No dia seguinte retornaram ao local para atear fogo ao corpo, usando dois litros de gasolina.



Após receber tais informações, a Polícia foi até o lugar indicado, onde localizaram o corpo já em decomposição. Os autores foram conduzidos para a Depol de Augustinópolis para que os procedimentos legais sejam feitos.